Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города

Саратов, 20 августа. Между двумя местными жителями возник дорожный конфликт. Один из водителей кинул оппоненту страйкбольную гранату в салон машины.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером на Большой Казачьей улице. Молодой водитель BMW обратился в отдел полиции и сообщил, что у него с другим автолюбителем возник конфликт. По его словам, они не поделили дорогу.

Водитель Renault Duster после перепалки достал страйкбольную гранату и кинул ее в салон иномарки, уточнил заявитель. Никто не пострадал, но вся машина изнутри и 29-летний мужчина были забрызганы краской.

В начале августа полицейские Красноярского края задержали молодого человека, который в ходе конфликта устроил стрельбу на дороге в Канске. Пострадали два местных жителя.