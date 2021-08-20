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Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:10
Происшествия
Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города
pixabay.com

Саратов, 20 августа. Между двумя местными жителями возник дорожный конфликт. Один из водителей кинул оппоненту страйкбольную гранату в салон машины.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером на Большой Казачьей улице. Молодой водитель BMW обратился в отдел полиции и сообщил, что у него с другим автолюбителем возник конфликт. По его словам, они не поделили дорогу.

Водитель Renault Duster после перепалки достал страйкбольную гранату и кинул ее в салон иномарки, уточнил заявитель. Никто не пострадал, но вся машина изнутри и 29-летний мужчина были забрызганы краской.

В начале августа полицейские Красноярского края задержали молодого человека, который в ходе конфликта устроил стрельбу на дороге в Канске. Пострадали два местных жителя.

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