Путин заявил о готовности осуществлять транзит газа через Украину после 2024 года

Москва, 20 августа. Владимир Путин на встрече с Ангелой Меркель заявил, что страна выполнит все обязательства перед Украиной и после 2024 года готова продолжить транзит газа через ее территорию.

Российский президент Владимир Путин 20 августа провел рабочую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на территории Москвы. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили в том числе транзит газа через Украину. Путин заявил, что Россия готова продолжить сотрудничество с соседней страной после 2024 года, но должна четко понимать, какой объем ресурса будет закупаться.

Владимир Путин заверил Ангелу Меркель, что Россия выполнит все обязательства перед Украиной по действующему договору о транзите газа даже после ее ухода с поста. Президент Украины Владимир Зеленский также готовится к переговорам с Ангелой Меркель, которые запланированы на 22 августа.

Встреча Путина и Меркель длилась более трех часов. Глава России заявил, что саммит прошел в рабочей обстановке. Главы государств затронули важные темы, одной из них стали Минские соглашения.