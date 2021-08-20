«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН

Москва, 20 августа. Зарегистрированное на территории Латвии интернет-издание «Важные истории»1 включено в список СМИ-иноагентов по решению Минюста России, сказано на сайте ведомства.

Журналисты Роман Анин, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Степан Петров, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун также попали в список иностранных агентов.

Издание «Важные истории» было основано журналистом Романом Аниным в 2020 году. Теперь юрлицо Istories Found, имеющее регистрацию на территории Латвии, включено в список иностранных агентов на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

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«Важные истории» позиционируется в качестве «независимого» издания, которое занимается созданием журналистских расследований. Большая часть материалов ресурса имеет антироссийскую направленность. Это объясняет, почему издание зарегистрировано в Риге.

Первыми на деструктивную деятельность Анина и его «Важных историй» обратили внимание журналисты Федерального агентства новостей (ФАН). После этого правоохранительные органы начали проверку в отношении работы антироссийского издания.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.