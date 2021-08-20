Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 19:49
19:46
Наука
Новое устройство российских ученых поможет выявлять риски тромбоза в реальном времени
19:42
Политика
США ввели новые антироссийские санкции из-за «Северного потока — 2»
19:42
Весь мир
Абдалла Хамдок обсудил с лидерами Южного Судана вопросы мира
19:36
Политика
Хитрый план Толстого и песок большой политики. Колонка Руслана Мармазова
19:35
Политика
Байден позволил Минфину США вводить санкции по «Северному потоку — 2»
19:30
Весь мир
В Турции сравнили захват талибами власти в Афганистане с победой Ататюрка
19:20
Политика
Девять российских граждан попали в санкционный список США
19:20
Общество
Американец восхитился морозным Хабаровском при первом визите на российский Дальний Восток
19:19
Весь мир
Десять тысяч акров сельскохозяйственных угодий пострадали от наводнения в Судане
19:19
Армия
Власти Сирии сообщили о подготовке террористов на американской базе в Эт-Танфе
Все новости

«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:06
Политика
«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 20 августа. Зарегистрированное на территории Латвии интернет-издание «Важные истории»1 включено в список СМИ-иноагентов по решению Минюста России, сказано на сайте ведомства.

Журналисты Роман Анин, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Степан Петров, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун также попали в список иностранных агентов.

Издание «Важные истории» было основано журналистом Романом Аниным в 2020 году. Теперь юрлицо Istories Found, имеющее регистрацию на территории Латвии, включено в список иностранных агентов на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
Pr Scr youtube.com  / Важные истории

«Важные истории» позиционируется в качестве «независимого» издания, которое занимается созданием журналистских расследований. Большая часть материалов ресурса имеет антироссийскую направленность. Это объясняет, почему издание зарегистрировано в Риге.

Первыми на деструктивную деятельность Анина и его «Важных историй» обратили внимание журналисты Федерального агентства новостей (ФАН). После этого правоохранительные органы начали проверку в отношении работы антироссийского издания.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
минюст Анин Важные истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru