Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель

Москва, 20 августа. Немецкий канцлер Ангела Меркель указала на «расстраивающий момент», касающийся «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Афганистане.

Движение «Талибан» недавно захватило власть в Афганистане. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что это ее «расстраивает».

При этом она отметила, что со случившимся приходится считаться, так как это является свершившимся фактом. По этой причине Ангела Меркель обратилась к Путину с просьбой затронуть вопросы предоставления гуманитарной помощи населению Афганистана при переговорах РФ с новым руководством государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.