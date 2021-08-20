Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 18:22
18:13
Общество
Шоу с птицами представили в американском зоопарке Цинциннати
18:12
Общество
Фонд борьбы с репрессиями дал пояснения по своему статусу
18:11
Общество
«Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру
18:10
Политика
Путин призвал бережно относиться к Минским соглашениям
18:10
Происшествия
Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города
18:06
Экономика
Путин заявил о готовности осуществлять транзит газа через Украину после 2024 года
18:06
Происшествия
Жительница Липецка вылетела с пятого этажа за сомнения в мужской силе избранника
18:06
Политика
«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
18:05
Политика
Путин призвал международное сообщество продолжить диалог по Ливии
18:02
Политика
Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель
Все новости

Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:08
Политика
Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 20 августа. Немецкий канцлер Ангела Меркель указала на «расстраивающий момент», касающийся «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Афганистане.

Движение «Талибан» недавно захватило власть в Афганистане. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что это ее «расстраивает».

При этом она отметила, что со случившимся приходится считаться, так как это является свершившимся фактом. По этой причине Ангела Меркель обратилась к Путину с просьбой затронуть вопросы предоставления гуманитарной помощи населению Афганистана при переговорах РФ с новым руководством государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель
путин меркель афганистан талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru