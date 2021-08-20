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Путин указал на близящееся завершение строительства «СП-2»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:19
Экономика
Путин указал на близящееся завершение строительства «СП-2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Москва, 20 августа. Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. Такое заявление озвучил президент России Владимир Путин.

В настоящий момент до завершения работ осталось только 15 километров морской части, также отметил российский лидер.

Помимо этого, Путин прокомментировал заявления, что «СП-2» — политический проект. По его словам, они являются лишь попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество.

Поставки сырья на европейский рынок по «Северному потоку — 2» могут стартовать уже в октябре 2021 года. Соответствующий прогноз накануне представило международное рейтинговое агентство Fitch.

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путин газопровод северный поток - 2
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