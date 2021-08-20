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Родственники погибшего экипажа Ан-26 на Камчатке не могут похоронить близких
Общество
Родственники погибшего экипажа Ан-26 на Камчатке не могут похоронить близких
41.mchs.gov.ru  /  МЧС России Главное управление по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, 20 августа. Родным погибших в авиакатастрофе неподалеку от Паланы так и не отдали тела их родственников. Трагедия, в результате которой погибли 28 человек, произошла 1,5 месяца назад, 6 июля. 

«Нет, не похоронили еще. Ждем тела. Говорят, что через три месяца отдадут. Пока идет расследование и опознание по ДНК, потом повезем хоронить под Киев, рядом с мамой. То еще ждет приключение», — рассказал ФАН Максим Завгаров, сын бортмеханика Рюстема Завгарова.

Максим говорит, что его сестра постепенно приходит в себя после трагедии. Брат и сестра стараются заново включиться в жизнь.

«Юлька уже лучше, хотя тоже переживает, ее «накрывает». Я вроде нормально, но реально какой-то тупик моральный. Видимо, надо бросить все и неделю как-то отдохнуть и отключиться, привести себя в порядок», — добавил собеседник ФАН. 

Ранее ФАН писал, что погибший бортмеханик Ан-26 Рюстем Завгаров был известным на Камчатке бардом. Его сын рассказал о последнем разговоре с отцом.

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авиакатастрофа камчатка ан-26
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