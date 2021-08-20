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Голикова сообщила о снижении младенческой смертности в России

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:07
Общество
Голикова сообщила о снижении младенческой смертности в России
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 20 августа. Смертность среди новорожденных в России существенно снизилась в период с 2013 по 2020 годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Согласно данным за семь лет, младенцы на территории страны стали умирать на 43,6% реже. По словам Голиковой, в России есть потенциал и для дальнейшего снижения этого показателя.

Процент смертности среди новорожденных удалось уменьшить благодаря целенаправленной работе по изменению системы оказания медпомощи беременным женщинам и строительству большого числа перинатальных центров, уточнила вице-премьер РФ.

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россия голикова младенческая смертность
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