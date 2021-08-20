Шоу с птицами представили в американском зоопарке Цинциннати

Шоу с птицами — один из любимых зрителем проектов известного американского зоопарка, ведь именно здесь можно пообщаться с гиацинтовым ара, насладиться танцем пингвинов, и понаблюдать за полетом птицы-носорога.

«Если вы сидите в нужном месте, вы почувствуете легкий ветерок, когда мимо промчится птица-носорог», — шутит директор зоопарка Цинциннати Тейн Мейнард.

Пожалуй, главный герой этого театрализованного представления — детеныш молочного филина по кличке Ори. Этот тихий охотник — самая большая сова в Африке. В юном возрасте, она может вырасти в десять раз всего за пару месяцев.

Зоопарк и ботанический сад Цинциннати расположен в штате Огайо. В 1987 году он был признан национальной исторической достопримечательностью, здесь обитает более 500 животных и 3000 видов растений.