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Шоу с птицами представили в американском зоопарке Цинциннати
Общество

Шоу с птицами — один из любимых зрителем проектов известного американского зоопарка, ведь именно здесь можно пообщаться с гиацинтовым ара, насладиться танцем пингвинов, и понаблюдать за полетом птицы-носорога.

«Если вы сидите в нужном месте, вы почувствуете легкий ветерок, когда мимо промчится птица-носорог», — шутит директор зоопарка Цинциннати Тейн Мейнард.

Пожалуй, главный герой этого театрализованного представления — детеныш молочного филина по кличке Ори. Этот тихий охотник — самая большая сова в Африке. В юном возрасте, она может вырасти в десять раз всего за пару месяцев.

Зоопарк и ботанический сад Цинциннати расположен в штате Огайо. В 1987 году он был признан национальной исторической достопримечательностью, здесь обитает более 500 животных и 3000 видов растений.

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