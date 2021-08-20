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Призывы к расправе над силовиками обернулись для тюменца уголовным делом
Происшествия
Призывы к расправе над силовиками обернулись для тюменца уголовным делом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тюмень, 20 августа. Сотрудники курганского УФСБ задержали 34-летнего жителя Тюмени за экстремистские высказывания в адрес силовиков. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранителей, мужчина в соцсетях опубликовал запрещенные экстремистские высказывания. Он призывал всех граждан провести насильственную расправу над всеми сотрудниками ФСИН, ОМОН и судебными приставами.

Полицейские быстро нашли злоумышленника. В его отношении было возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к реализации экстремистской деятельности в Интернете. Тюменцу может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце июля оперативники провели спецоперацию, которая длилась два дня. В результате были задержаны восемь человек, которые призывали россиян присоединяться к экстремистам.

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