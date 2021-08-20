Путин: свой лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке

Москва, 20 августа. Власти России сделают все возможное для того, чтобы политическая ситуация в стране оставалась стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Москву, где встретилась с российским лидером. Политики дают совместную пресс-конференцию по итогам трехчасовых переговоров.

В частности, Путин рассказал журналистам о политической системе России.

«Свой лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке, теперь мы хотим эволюции», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин объяснил, за что осудили блогера Алексея Навального. По его словам, Навальный осужден за совершение криминальных правонарушений.