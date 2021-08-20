Переговоры Путина и Меркель длились более трех часов. События дня

Переговоры Путина и Меркель длились более трех часов

В Большом Кремлевском дворце прошла встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом. В самом начале аудиенции российский лидер назвал Германию одним из основных партнеров России.

«В страновом измерении ФРГ для нас — второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьезный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода. У нас работают все механизмы: различные группы, форумы. Сейчас проходит «Год Германии в России», год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся в телефонном контакте», — сказал Владимир Путин в начале своей приветственной речи.

В ответ на это Меркель же заявила, что это ее прощальный визит в должности канцлера Германии, и что сторонам было что обсудить.