Переговоры Путина и Меркель длились более трех часов. События дня

Переговоры Путина и Меркель длились более трех часов
В Большом Кремлевском дворце прошла встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом. В самом начале аудиенции российский лидер назвал Германию одним из основных партнеров России.
«В страновом измерении ФРГ для нас — второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьезный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода. У нас работают все механизмы: различные группы, форумы. Сейчас проходит «Год Германии в России», год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся в телефонном контакте», — сказал Владимир Путин в начале своей приветственной речи.
В ответ на это Меркель же заявила, что это ее прощальный визит в должности канцлера Германии, и что сторонам было что обсудить.
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО
facebook.com / Минобороны РФ
Большой противолодочный корабль «Североморск» в настоящее время осуществляет контроль за силами НАТО, которые проводят внеплановые учения в северо-восточной части Норвежского моря. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Северного флота России. Как доложили российские военные, в учениях Североатлантического альянса задействован эсминец управляемого ракетного оружия «Арли Берк» военно-морских сил США. Отмечается, что наша сторона ведет контроль за всеми действиями иноземного флота.
Пострадавшие жители Анапы начали получать первые выплаты
Федеральное агентство новостей /
Администрация города Анапы приступила к перечислению денежных средств пострадавшим от подтоплений. Об этом стало известно 20 августа из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперштабом по Краснодарскому краю. По данным ведомства, из-за стихийного бедствия пострадало шесть населенных пунктов. Сточные воды проникли в 328 домов. Около 100 волонтеров и других муниципалитетов ведут работы по устранению подтоплений и уборке территорий. Также сообщается, что водоснабжение домов Анапы восстановлено в полном объеме, однако без энергоснабжения остаются около 1000 жителей. На данный момент в пунктах временного размещения все еще остаются пострадавшие, их число достигло 664 человек. Жертв стихии обеспечивают питанием и медицинской помощью.