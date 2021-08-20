Владимир Путин объяснил, за что осудили Алексея Навального

Москва, 20 августа. Блогер Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за совершение криминальных деяний в отношении иностранных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что правонарушения не стоит прикрывать политической деятельностью. Об этом Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель в Москве.

Российский лидер также попросил Германию повлиять на украинских политиков в вопросе стабилизации обстановки в Донбассе. Путин напомнил, что ситуацию на востоке Украины до сих пор не удалось разрешить.