Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 18:21
18:13
Общество
Шоу с птицами представили в американском зоопарке Цинциннати
18:12
Общество
Фонд борьбы с репрессиями дал пояснения по своему статусу
18:11
Общество
«Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру
18:10
Политика
Путин призвал бережно относиться к Минским соглашениям
18:10
Происшествия
Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города
18:06
Экономика
Путин заявил о готовности осуществлять транзит газа через Украину после 2024 года
18:06
Происшествия
Жительница Липецка вылетела с пятого этажа за сомнения в мужской силе избранника
18:06
Политика
«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
18:05
Политика
Путин призвал международное сообщество продолжить диалог по Ливии
18:02
Политика
Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель
Все новости

Владимир Путин объяснил, за что осудили Алексея Навального

  /   Обновлено: 20 августа 2021 17:55
Политика
Владимир Путин объяснил, за что осудили Алексея Навального
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 20 августа. Блогер Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за совершение криминальных деяний в отношении иностранных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что правонарушения не стоит прикрывать политической деятельностью. Об этом Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель в Москве.

Российский лидер также попросил Германию повлиять на украинских политиков в вопросе стабилизации обстановки в Донбассе. Путин напомнил, что ситуацию на востоке Украины до сих пор не удалось разрешить.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Владимир Путин объяснил, за что осудили Алексея Навального
путин меркель навальный
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru