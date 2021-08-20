Найденную спустя четверо суток девочку осматривают врачи Смоленской области

Смоленск, 20 августа. Волонтерам спустя четверо суток удалось найти пропавшую девочку в Смоленской области. Ребенок передан врачам для оценки состояния.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел России по Смоленской области Наталья Гуреева рассказала ФАН, что девочку обнаружили в трех километрах от дома.

По предварительным данным, полуторагодовалая малышка босиком вышла из дома в Шелуковом урочище. Рядом расположен лес, куда она и направилась. Один из нескольких сотен волонтеров случайно обнаружил ее в лесу.