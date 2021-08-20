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Меркель посоветовала придать больше жизни «нормандскому формату»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 17:47
Политика
Меркель посоветовала придать больше жизни «нормандскому формату»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 августа. Работе «нормандского формата» нужно придать больше жизни, так как наблюдается застой в этой области, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин и Меркель дают совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля по итогам переговоров.

Немецкий канцлер сообщила журналистам, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины. Также Меркель считает, что «нормандскому формату» нужно придать «больше жизни».

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Меркель продолжались три часа. Канцлер ФРГ обсудила с российским президентом соглашение по «Северному потоку — 2».

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