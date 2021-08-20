Путин напомнил о гарантиях талибов соблюдать права граждан и иностранцев

Москва, 20 августа. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) будут соблюдать права граждан и иностранцев.

Глава государства отметил, что талибы контролируют почти весь Афганистан, и это надо принять как данность.

«Мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий, надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь», — сказал Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он также добавил, что процесс восстановления мирной жизни в Афганистане должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координации Совета Безопасности ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.