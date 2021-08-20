Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 18:21
18:13
Общество
Шоу с птицами представили в американском зоопарке Цинциннати
18:12
Общество
Фонд борьбы с репрессиями дал пояснения по своему статусу
18:11
Общество
«Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру
18:10
Политика
Путин призвал бережно относиться к Минским соглашениям
18:10
Происшествия
Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города
18:06
Экономика
Путин заявил о готовности осуществлять транзит газа через Украину после 2024 года
18:06
Происшествия
Жительница Липецка вылетела с пятого этажа за сомнения в мужской силе избранника
18:06
Политика
«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
18:05
Политика
Путин призвал международное сообщество продолжить диалог по Ливии
18:02
Политика
Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель
Все новости

Путин напомнил о гарантиях талибов соблюдать права граждан и иностранцев

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:20
Армия
Путин напомнил о гарантиях талибов соблюдать права граждан и иностранцев
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 августа. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) будут соблюдать права граждан и иностранцев.

Глава государства отметил, что талибы контролируют почти весь Афганистан, и это надо принять как данность.

«Мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий, надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь», — сказал Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он также добавил, что процесс восстановления мирной жизни в Афганистане должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координации Совета Безопасности ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин напомнил о гарантиях талибов соблюдать права граждан и иностранцев
путин россия афганистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru