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Меркель обсудила с Путиным соглашение по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 17:46
Политика
Меркель обсудила с Путиным соглашение по «Северному потоку — 2»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 20 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, они обсудили возможность продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года. Меркель также отметила, что стороны коснулись и договоренностей, заключенных с США о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил соглашение западных партнеров по газопроводу. Он отметил, что эта ситуация напоминает ему плохой фильм.

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