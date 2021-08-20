Меркель обсудила с Путиным соглашение по «Северному потоку — 2»

Москва, 20 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, они обсудили возможность продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года. Меркель также отметила, что стороны коснулись и договоренностей, заключенных с США о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил соглашение западных партнеров по газопроводу. Он отметил, что эта ситуация напоминает ему плохой фильм.