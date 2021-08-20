Готовившие теракт подростки на Сахалине получили реальные сроки

Южно-Сахалинск, 20 августа. Суд вынес приговор двум подросткам из города Углегорска за подготовку теракта. Они получили шесть с половиной и семь лет колонии общего режима.

Юноши планировали совершить преступление еще в 2019 году, когда были несовершеннолетними. Они купили обрез с патронами и достали компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Кроме того, подсудимые сделали несколько взрывных устройств, чтобы устроить теракт в техникуме поселка Шахтерск.

Также они призывали к совершению террористической деятельности в Интернете. Злоумышленники не успели реализовать свои преступные планы и были задержаны сотрудниками ФСБ.

Тем временем суд сократил сроки осужденным по делу о теракте в метро Петербурга в 2017 году. Речь идет о пособниках организатора преступления.