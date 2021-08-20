Двое экс-сотрудников ГИБДД Ставрополья пойдут под суд за коррупцию

Ставрополь, 20 августа. Сотрудники СК завершили расследование дела в отношении бывших работников ГИБДД по Кочубеевскому району. В зависимости от роли им предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Основанием для возбуждения дела стали материалы от оперативников регионального УФСБ. Следователи считают, что фигуранты злоупотребили полномочиями, давали и получали взятку.

Злоумышленники договорились с несколькими автоинспекторами о лояльном отношении к водителям автомобилей определенной компании. Один из фигурантов заплатил 20 тысяч рублей, чтобы стражи порядка «закрывали глаза» на нарушения при перевозке грузов.

Кроме того, начальник районного отдела ГИБДД потребовал от подчиненных каждый месяц платить ему по 50 тысяч рублей. За это он пообещал не наказывать их за проступки по службе и игнорировать должностные нарушения. До разоблачения подследственный успел получить 200 тысяч рублей.

На взяточничестве ранее попались и трое оперативников МВД в Адыгее. Они потребовали деньги от женщины, подозреваемой в краже.