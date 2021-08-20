Путин заявил, что талибам удалось прийти к власти в Афганистане

Москва, 20 августа. Боевики взяли под свой контроль практически всю территорию Афганистана. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) захватило почти всю территорию Афганистана.

«Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», — сказал российский лидер.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода войск США из республики. Талибы провели наступательную операцию, итогом которой стал захват большей части территории страны. При этом 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего объявили о завершении войны в государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.