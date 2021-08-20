Призовой фонд конкурса «Новая волна» составил 7 млн рублей

Сочи, 20 августа. Вокальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» накануне стартовал в Сочи. Программу открыл грандиозный концерт с участием звезд шоу-бизнеса.

На сцене выступили София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Zivert, Niletto. 20 августа гостей «Новой волны» ждет творческий вечер Димы Билана, а уже на следующий день начнутся прослушивания конкурсантов.

Эту неделю за победу будут бороться 11 исполнителей из 9 стран, призовой фонд конкурса составляет 7 млн рублей. Под российским флагом выступают три участника — MAX BOX, Севиль и группа GRINKEVICH.

Зрители также увидят музыкальные номера Саро Геворкяна (Армения), Алфи Аркури (Австралия), группы CHEICHAI (Белоруссия), Деницы Караславовы (Болагрия), Натиа Ригвава (Грузия), Хорхе Гонсалеса (Испания), Фабио Курто (Италия) и группы Mezzo (Казахстан).

Ранее в Сети бурно обсуждали наряд эстрадной певицы Софии Ротару, появившейся на «Новой волне» в образе греческой богини. Поклонники также оценили элегантное платье и стильные босоножки от модного дома Yves Saint Laurent за 85 тысяч рублей Полины Гагариной. Но больше всех отличилась продюсер Яна Рудковская, прилетевшая в Сочи на личном самолете.