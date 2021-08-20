Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 18:20
18:13
Общество
Шоу с птицами представили в американском зоопарке Цинциннати
18:12
Общество
Фонд борьбы с репрессиями дал пояснения по своему статусу
18:11
Общество
«Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру
18:10
Политика
Путин призвал бережно относиться к Минским соглашениям
18:10
Происшествия
Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города
18:06
Экономика
Путин заявил о готовности осуществлять транзит газа через Украину после 2024 года
18:06
Происшествия
Жительница Липецка вылетела с пятого этажа за сомнения в мужской силе избранника
18:06
Политика
«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
18:05
Политика
Путин призвал международное сообщество продолжить диалог по Ливии
18:02
Политика
Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель
Все новости

Призовой фонд конкурса «Новая волна» составил 7 млн рублей
Общество
Призовой фонд конкурса «Новая волна» составил 7 млн рублей
instagram.com  /  @newwave_official

Сочи, 20 августа. Вокальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» накануне стартовал в Сочи. Программу открыл грандиозный концерт с участием звезд шоу-бизнеса.

На сцене выступили София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Zivert, Niletto. 20 августа гостей «Новой волны» ждет творческий вечер Димы Билана, а уже на следующий день начнутся прослушивания конкурсантов.

Эту неделю за победу будут бороться 11 исполнителей из 9 стран, призовой фонд конкурса составляет 7 млн рублей. Под российским флагом выступают три участника — MAX BOX, Севиль и группа GRINKEVICH.

Зрители также увидят музыкальные номера Саро Геворкяна (Армения), Алфи Аркури (Австралия), группы CHEICHAI (Белоруссия), Деницы Караславовы (Болагрия), Натиа Ригвава (Грузия), Хорхе Гонсалеса (Испания), Фабио Курто (Италия) и группы Mezzo (Казахстан).

Ранее в Сети бурно обсуждали наряд эстрадной певицы Софии Ротару, появившейся на «Новой волне» в образе греческой богини. Поклонники также оценили элегантное платье и стильные босоножки от модного дома Yves Saint Laurent за 85 тысяч рублей Полины Гагариной. Но больше всех отличилась продюсер Яна Рудковская, прилетевшая в Сочи на личном самолете.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Призовой фонд конкурса «Новая волна» составил 7 млн рублей
конкурс новая волна призы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru