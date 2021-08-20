Путин попросил Меркель повлиять на Киев по ситуации в Донбассе

Москва, 20 августа. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Донбассе на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что конфликт на востоке Украины до сих пор не удалось разрешить. По мнению Путина, Германия должна вмешаться и «повлиять на Киев».

«Надеюсь, что удастся продолжить диалог по урегулированию в Донбассе с новым руководством ФРГ», — подчеркнул российский лидер.

Очередные парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Это первые выборы с 2005 года, на которых Ангела Меркель не будет возглавлять Христианско-демократический союз.

Ранее Владимир Путина заявил, что в России всегда рады визиту Меркель. И это не изменится, когда немецкий политик сложит с себя полномочия канцлера.