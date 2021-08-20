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Суданские нефтяники заблокировали работу месторождения в Восточном Дарфуре
Весь мир
Суданские нефтяники заблокировали работу месторождения в Восточном Дарфуре
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 20 августа. Группа рабочих устроила сидячую забастовку на одном из месторождений нефти в Судане. Об этом сообщается на официальном сайте министерства энергетики республики.

Протестующие захватили несколько большегрузных автомобилей и перегородили подъезд к скважине в районе Аль-Мазураб штата Восточный Дарфур. Машины принадлежат Petro Energy, занимающейся нефтедобычей в этом регионе.

Организаторы сидячей забастовки обратились к руководству компании и министерству энергетики с официальными требованиями. В частности, выполнить обязательства по предоставлению услуг в области здравоохранения, водоснабжения и образования.

Рабочие подтвердили намерение продолжить блокировку месторождения, пока соответствующие запросы не удовлетворят. В результате это негативно скажется на уровне добычи нефти.

Правительство Судана продолжает попытки урегулировать экономический и социальный кризис. Однако усилия переходной власти до сих пор не принесли результатов.

Наоборот, ради налаживания отношений с Вашингтоном и возможности получить кредит в Международном валютном фонде (МВФ) Хартуму пришлось взять на себя ответственность за серию терактов в американских посольствах и провести ряд реформ для получения займа.

Суданские нефтяники заблокировали работу месторождения в Восточном Дарфуре
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

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забастовка судан месторождение
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