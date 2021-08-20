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Житель Якутской области подозревается в убийстве жены и покушении на пасынка
Происшествия
Житель Якутской области подозревается в убийстве жены и покушении на пасынка
mvd.ru

Якутск, 20 августа. СК Якутской области возбудил уголовное дело в отношении жителя села Ергелех. Мужчина подозревается в убийстве жены, покушении на жизнь пасынка и поджоге дома.

Согласно данным правоохранителей, подозреваемый набросился с ножом на свою супругу. На ее крики прибежал 18-летний сын, которому злоумышленник также нанес несколько ранений. После этого подозреваемый поджег свой дом.

Женщина скончалась на месте от полученных повреждений. Ее сын смог убежать, сейчас он находится в медицинском учреждении. Злоумышленник также госпитализирован с отравлением угарным газом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Московские полицейские задержали серийного маньяка-душителя на северо-востоке столицы. Мужчина также подозревается в 20 эпизодах изнасилований.

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