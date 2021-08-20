МАК не исключил версию о неисправности техники в катастрофе Ан-26 на Камчатке

У специалистов Межгосударственного авиационного комитета в ходе расшифровки параметрического самописца и изучения предполетных документов появилось несколько вопросов и к самому самолету Ан-26. Уведомление об этом направлено в полномочный орган Украины по расследованию авиационных происшествий как разработчику и изготовителю данного типа самолета. Поскольку речевой самописец до сих пор не найден, неизвестно, знал ли экипаж об этих проблемах, но диспетчеру о неполадках техники не докладывали.

Первая проблема была обнаружена еще до взлета. КВС, летевший на этом же самолете из Анадыря, доложил о разных показаниях вариометров у него и у второго пилота. Это приборы, которые показывают скорость снижения или набора высоты. У КВС он показывал скорость 2,8 метров в секунду, у второго — два. Поэтому их пришлось заменить. Как работали приборы, которые установили после, пока выяснить не удалось, комиссия будет их изучать.

Вторая проблема — двигатели. Есть проблемы с достоверностью самой записи, пять последних минут пока не поддаются расшифровке. А судя по тем данным, которые удалось получить, турбины правого и левого двигателей вращались, возможно, с разной скоростью. Причем периодически на протяжении всего полета. Однако никаких жалоб от пилотов диспетчеру на это не поступало. Как уже говорилось выше, о чем переговаривались члены экипажа между собой — пока тайна, так как речевой самописец не найден.

КВС Ан-26 принял решение садиться по визуальным данным, нарушив погодный минимум аэропорта на 30 метров высоты сплошной облачности. Возможно, именно этих метров ему не хватило, чтобы увидеть гору.