Жительница Липецка вылетела с пятого этажа за сомнения в мужской силе избранника

Липецк, 20 августа. Домогавшаяся жителя Липецка женщина погибла при падении с пятого этажа. Как стало известно ФАН, за эти действия мужчину приговорили к длительному сроку заключения.

Преступление было совершено в ночь на 7 сентября 2020 года в общежитии на площади Мира в Липецке. Осужденный пришел в гости, где после распития спиртных напитков к нему стала приставать хозяйка комнаты. Получив отказ, женщина стала оскорблять несостоявшегося любовника, а в ответ получила удар по голове. После этого мужчина выбросил домогательницу из окна. Женщина от полученных травм при падении с высоты скончалась на месте.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Обвиняемый в ходе следствия пытался давать показания, исходя из которых уголовное дело можно было переквалифицировать на более мягкую статью. Однако ему не удалось обмануть следователей СКР.

«Осужденный пришел в комнату потерпевшей праздновать день рождения малознакомого человека, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Застолье затянулось до поздней ночи. В комнате остались гость вместе с братом и погибшая женщина».

Жилье, в котором произошло преступление, не принадлежало пострадавшей. Комнату в общежитии ей снимала родственница.

«В какой-то момент брат злоумышленника ушел спать и оставил пару наедине, — продолжил источник. — После очередной рюмки водки у женщины неожиданно пробудилось желание любви. Она стала оказывать повышенное внимание к 25-летнему собеседнику. Мужчина старался их не замечать и не реагировать на приставания собутыльницы».

Через некоторое время он вышел покурить на балкон, однако дама с горящими глазами ринулась вслед за ним.

«На свежем воздухе заигрывания с осужденным перешли, как он посчитал, допустимую грань. Он прямо сказал хозяйке комнаты, что не собирается с ней ложится в постель из-за разницы в возрасте. После такого оскорбления пострадавшая заявила осужденному, что тот импотент и никчемный мужчина», — дополнил источник.

Это стало последней каплей для работника строительной фирмы.

«Не раздумывая, объект внимания женщины ударил ее по голове и сломал нос. Лицо жертвы залило кровью. Сквозь боль она опять стала говорить оскорбительные слова будущему убийце. Он взял ее на руки и выбросил в открытое окно», — резюмировал источник.

Соседка по подъезду услышала громкий хлопок на улице и решила подняться в комнату пострадавшей. Дверь открыл осужденный, его руки были в крови. Женщина испугалась и ушла.

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