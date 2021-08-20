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Путин признался, что Меркель всегда рады в России

  /   Обновлено: 20 августа 2021 17:30
Политика
Путин признался, что Меркель всегда рады в России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 августа. Канцлера Германии Ангелу Меркель всегда рады видеть в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер встретился с канцлером ФРГ в Москве 20 августа. Сейчас политики дают совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля по итогам переговоров.

Путин признался, что в России всегда будут рады Меркель как желанному гостю. В том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ, добавил глава государства.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев говорил, что встреча Путина и Меркель прошла «как всегда классно». Их переговоры продолжались три часа.

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