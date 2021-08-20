МИД Испании отрицает недопуск кораблей ВМФ России в порт Сеуты

Мадрид, 20 августа. В Министерстве иностранных дел Испании утверждают, что ведомство не отказывало российским кораблям во входе в порт города Сеута.

Ранее газета El Pais сообщила, что испанский МИД не разрешил двум кораблям ВМФ России зайти в порт Сеута. Однако во внешнеполитическом ведомстве Испании заявляют, что Мадрид не отказывал российским кораблям в заходе в порт, передает ТАСС.

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российская сторона запрашивала разрешение на двухдневную стоянку противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай» в порту города Сеута. При этом Министерство обороны Испании без колебаний дало свое согласие, однако испанский МИД запросил у Москвы дополнительную информацию о конечной цели похода кораблей.