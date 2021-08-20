Путин подвел итоги переговоров с Меркель

Москва, 20 августа. Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, переговоры проходили в конструктивной обстановке. Стороны детально обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Российский лидер добавил, что в Москве всегда с радостью принимают Меркель.

Стоит отметить, что визит Меркель в Россию в качестве канцлера ФРГ, вероятно, стал последним. В сентябре текущего года в Германии состоятся выборы, в которых она не планирует участвовать.