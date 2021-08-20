Более 43 миллионов россиян привились от коронавируса

Москва, 20 августа. Министерство здравоохранения РФ прокомментировало реализацию кампании по вакцинации населения от коронавируса.

По последним данным, привились более 43 млн человек. Вакцин от коронавируса в регионах достаточно. Нет ни одного субъекта Российской Федерации, где запас препарата был бы меньше, чем на неделю, подчеркнул министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

В Минздраве РФ ранее оценили темпы распространения коронавируса среди детей. Несовершеннолетние сейчас более подвержены инфекции, чем в начале пандемии, так как COVID-19 стал более агрессивным.