Хитрый план Толстого и песок большой политики. Колонка Руслана Мармазова

(Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).

В Москве на станции метро «Воробьевы горы», что на Лужнецком мосту, есть такие большущие прозрачные тубусы, в которых устраивают тематические экспозиции. Причем весьма интересные. Жаль, что пассажиропоток несется мимо, не слишком обращая на предложенные диковинки внимание. Сейчас там артефакты, связанные с Львом Толстым, — начиная с реконструированной одежки графа-писателя, так и названной в народе — толстовкой.

И вы даже не представляете, сколько в этом символизма. Да еще и связанного со спортом и большой политикой. Внезапно, да?

Дело в том, что в Лужниках — не на Большой спортивной арене, а в непосредственной близости с ней — стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. При всей легкомысленности, которую добавляет этому турниру слово «пляжный», вид спорта на самом деле очень интересный, динамичный и смотрибельный. Не говоря о том, что официальное состязание под флагом ФИФА — явление нерядовое, можно сказать, планетарного звучания.

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Россия в пляжном футболе — одна из самых маститых, титулованных держав. Понятно, есть тут величина, которую переплюнуть, мягко говоря, сложно. Это Бразилия, 14-кратный чемпион мира. Если взять только исторический период, когда турнир стал уже проводиться не просто так, а в системе ФИФА, бразильцы и то успели пять раз завоевать золото. А с 1995 года, когда прошел первый пляжный чемпионат мира, по 2007-й соревнования проводились исключительно в Рио-де-Жанейро.

Ничего не попишешь, пляж и мяч — две из четырех великих страстей бразильцев. Оставшиеся две, как говорил мне когда-то знаток этой тематики Мирча Луческу, — секс и самба. Сочетание этих четырех компонентов и делают бразильцев выдающимися футболистами вообще, а уж на песке — тем паче.

Из оставшихся держав, так или иначе тяготеющих к пляжному футболу, до золота мирового первенства дорывались только три сборные. Португалия — трижды, Россия — дважды, Франция — один раз.

Этих данных довольно, чтобы ощутить почтенное место России на планете пляжного футбола. Так тут еще и чемпионат мира, впервые проводимый на нашей территории. Все это делает сборную России одним из фаворитов состязаний. Не говоря о том, что планетарное первенство, доверенное ФИФА Москве, — это и почетно, и престижно, и для огласки в самом широком смысле полезно.

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Но тут наступает пора сказать о песке.

Кстати, тот песок, по которому носятся босоногие виртуозы мяча в Лужниках, не просто из карьера самосвалом привезен. Это порождение современных технологий одного из подмосковных предприятий, которое, кроме всего прочего, дает сырье для стекольной промышленности. Вот о таком песке говорить бы и говорить. Но так уж сказка сказывается, что мы вынуждены о другом вести речь.

Песок большой политики имеет уникальную способность скрипеть в самых совершенных, отлаженных механизмах. Так и лезет в шестерни, пружины и валики, где ему не полагается быть. Спорта, который по всем фантастическим канонам должен быть с политикой вообще на разных полюсах, это тоже касается. Причем в одну из первых очередей.

Нарочно я не мониторил данный вопрос, но, сдается, что ситуация, когда страна, принимающая мировой чемпионат, выступает на нем без своего флага и гимна, — беспрецедентна. Или во всяком случае — крайне редка. Можете себе представить, например, Олимпиаду в Москве, на которой выступает не сборная СССР, а представители советского НОК, без красного знамени и гимна? Тогда, правда, были другие времена — это верно.

А сейчас они, времена в смысле, такие, что травля российского спорта приобрела совершенно изощренные формы. Мало того, что наших атлетов загнали в какой-то прямо-таки позорный угол — не дают пройти под своим знаменем на главных состязаниях планеты, так и до пляжного футбола добрались. Причем, что особенно цинично выглядит, на нашей же территории.

Первый игровой день, 19 августа, венчал матч Россия — США. По сути, это и было открытие турнира. И сама афиша, понятно, шикарная. В прежние, снова-таки, времена можно было бы поумничать о столкновении двух взаимоисключающих систем. Да и сегодня бились представители стран-антагонистов.

Тем наглядней смотрелась несуразность происходящего.

Американцы — наши латентные, а чаще всего совершенно открытые, действующие враги — выступали под своим флагом, и гимн США до стартового свистка был исполнен со всем возможным уважением.

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Россиян же следовало именовать не сборной России, а «командой РФС», флаг заменили на лого того же РФС, вместо гимна звучал Сергей Рахманинов. При всем уважении к выдающемуся композитору в этом случае хотелось слышать иное произведение. И подпевать ему.

На экипировке хозяев площадки державного орла заменили словами «Наши парни». Что и мило, и по-домашнему, по-дворовому, но шут побери этих международных чиновников, которые допускают такое глумление над целой страной.

Мы помним всю длинную, неоднозначную, но явно некрасивую историю имени WADA. За нее назначили наказание в виде унижения всех российских спортсменов, в том числе и совершенно чистых, всех болельщиков, то есть нас с вами. Есть вопросы к пляжным футболистам России? Нет? А наказание есть.

Пляжный футбол, надо заметить, — это не просто матчи, как, например, в большом футболе, но и своеобразное шоу. По ходу игры не умолкают комментаторы на стадионе, восхищаются голами, вспоминают регалии игроков, напоминают правила, заводят публику. Так вот, этим массовикам-затейникам тоже запрещено говорить «сборная России». Только РФС! Болельщиков, правда, за триколоры и скандирование «Россия! Россия!» с трибун не выводили. Хотя бы так.

Реакция на все это у спортивной общественности, да и вообще неугомонных в своей активной жизненной позиции граждан — разнообразная. Чаще — резко негативная. Вплоть до рассуждений, мол, надо было отказываться от проведения чемпионата мира, гнать это ФИФА погаными вениками… А то, понимаешь, повадились пользоваться возможностями России-матушки, а в ответ — одно сплошное неуважение.

Такая точка зрения имеет право на жизнь. Ее даже сложно избежать, если честно. Трудно убедить себя, что к ситуации тотальной несправедливости можно относиться смиренно.

У меня с этим ровно такая же проблема, как и у всех нормальных россиян. Но вот что думается… А вдруг мы какие-то толстовцы-непротивленцы нового типа?

Тогда прикид Льва Николаевича, о котором было выше говорено, просто-таки обязан висеть рядом с великолепной пляжно-футбольной ареной, возведенной в рекордные сроки между классическим стадионом «Лужники» и берегом Москвы-реки. Так он там и висит, говорю же. Символично до жути!

fifa.com / FIFA

Поясняю. Если есть «мягкая сила», а вдруг есть и «боевое смирение»? В смысле, на нас давят — а мы типа принимаем условия. Нам козни строят — а у нас только выправка строже. Флаг поднимать запретили — так а мы его зато полюбили пуще прежнего. И гимн исполнить хочется так, что просто язык чешется, чего раньше не было. Вдруг это хитрый план графа Толстого, дождавшийся своего часа?

Упрощенно говоря — как бы душим противника в объятиях. И ведь искренних же объятиях. От этого оппоненты впадают в панику и теряются. Не знают, как с нами дальше быть, что предпринимать. Видели, как медали наших олимпийцев на коллективный Запад действовали? Как ладан на всякие деструктивные элементы.

Хорошо, отказалась бы Россия от проведения чемпионата мира по пляжному футболу. И что? Да, это была бы позиция, даже гордая. Но долго бы это помнилось?

Чиновники ФИФА поволновались бы, понятно. Но не очень, слегка. Перенесли бы турнир в Чили или Сальвадор — эти страны претендовали на ЧМ, но Россия бюджетом передавила. Наверное, все было бы не столь шикарно, как в Москве, но состязания прошли бы все одно. И строчки FIFA Beach Soccer World Cup RUSSIA 2021 (так полностью выглядит торговый знак турнира) не осталось бы в истории.

Сейчас же выходит, что пробивается, и пробита даже, еще одна брешь в частоколе, которым нас огораживать пытаются. Чем плохо?

Наглядный пример приведу. В этих состязаниях, кроме прочих, должна была участвовать сборная Украины. Честно завоевали себе такое право, радовались невероятно. Сыграть на мировом первенстве спортсменам не каждый день шанс выпадает. Так еще и команда вполне конкурентоспособная — могла бы что-то и показать, что-то завоевать.

Но снова жменя песка большой политики влетела в плавно работающий механизм событий. Официальный Киев стал в третью позицию и настрого запретил своим спортсменам ехать в Москву. Причины не поясняем в силу их очевидности.

И что, многие этот демарш заметили? Вы заметили? Я — да, профессия обязывает. Швейцарская сборная еще заметила. Они мимо чемпионата пролетели, а украинцы им открыли вакансию.

А приехала бы сборная Украины, да заняла бы в итоге пристойное место… Небось получился бы повод для гордости. Вымарать же себя из одного турнира, второго, третьего — дело нехитрое. Но и не сильно прибыльное во всех отношениях.

Всякий хитрый план Толстого, если таковой существует, должен подтверждаться конкретными успехами. Победами, проще говоря. В спорте, да и вообще — по жизни. Сейчас, например, в пляжном футболе России себя показать не мешает. А далее — везде. Везде! Тогда все правильно. Тогда есть смысл набраться терпения вперемешку с ощущением собственной правоты, накопить сил и ка-а-ак победить. Вот это будет славно.