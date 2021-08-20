В Перу хотели объявить Эво Моралеса персоной нон грата

Лима, 20 августа. Конгресс Перу был вынужден рассмотреть предложение об объявлении экс-президента Боливии Эво Моралеса персоной нон грата за вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщается на официальной странице однопалатного парламента в Twitter.

???? Infórmate de las recientes actividades del Parlamento Nacional en #CongresoNoticiasAM ⤵️https://t.co/T7K20iPC2N — Congreso del Perú (@congresoperu) August 20, 2021

Решение было принято после того, как бывший глава Боливии дважды за две недели посетил столицу Перу, чтобы поучаствовать во встречах профсоюзов и встретиться с президентом Педро Кастильо и лидером партии Perú Libre («Свободное Перу») Владимиром Серроном.

Предложение внесла конгрессвумен от консервативной партии Renovación Popular («Народное обновление») Норма Ярроу. Однако инициатива не была принята, так как 63 человека проголосовали против, 45 — за, 13 воздержались.

El Congreso de Perú descarta declarar persona non grata a Evo Morales. https://t.co/bUXOXhT9nK — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 20, 2021

Ярроу обвинила Моралеса в «неприемлемом и постоянном вмешательстве во внутреннюю политику Перу» по причине частых визитов бывшего президента Боливии. Также член конгресса раскритиковала лидера партии «Движение за социализм» (MAS) за то, что во время пребывания в Лиме его сопровождает полиция. Однако, по информации перуанских властей, для зарубежных государственных деятелей это является общепринятой практикой.

????️????El pueblo Peruano repudia a @evoespueblo y piden que sea expulsado de el hotel de lujo en el que se hospeda y al unísono una moción en el congreso de #Perú para declarar persona non grata a Evo Morales.#FueraEvo#Nadietequiere #BoliviaLibre#Bolivia

pic.twitter.com/9O09VG6smv — Mónica Aparicio A. ➡️ #QuedateEnCasa ???????????????? (@MonicaAparicioA) August 18, 2021

18 августа десятки жителей Перу провели акции протеста с требованием выдворить Моралеса из высококлассного отеля и поддержали предложение об объявлении его персоной нон грата.

В первый раз Моралес посетил столицу для присутствия на инаугурации Кастильо. Затем он был приглашен на форум Национальной федерации работников образования (Fenate) Перу, созданной нынешним президентом. В обоих случаях Моралес, один из основных международных сторонников Кастильо, провел с ним личные встречи. Также экс-президент Боливии работает с Серроном над укреплением отношений между партиями MAS и Perú Libre, близкими политически и идеологически.