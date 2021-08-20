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Лента
20 августа 18:18
18:13
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«Террор по-американски»: срок закончился, а тюремная жизнь — нет
Видео

Россиянка Мира Тэрада отбывала наказание в тюрьме США по ложному обвинению в отмывании денег. После окончания срока, вместо того, чтобы отпустить девушку на свободу, ее на четыре месяца закрыли в депортационном лагере. После возвращения на Родину, Мира откровенно рассказывает о трудностях жизни в заключении, и о том, с чем сталкиваются наши соотечественники, оказавшись в руках американского правосудия. 

В чем отличие иммиграционных центров от обычных тюрем? Что означают цвета тюремной робы? В каких условиях содержат уже свободных людей, и почему депортационные центры США — это рассадник расизма? Об этом и многом другом Мира Тэрада расскажет в новом выпуске программы «Террор по-американски».

 

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