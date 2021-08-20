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«Как всегда классно»: посол России в ФРГ рассказал о переговорах Путина и Меркель

  /   Обновлено: 20 августа 2021 17:27
Политика
«Как всегда классно»: посол России в ФРГ рассказал о переговорах Путина и Меркель
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 августа. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев положительно оценил российско-германские переговоры, состоявшиеся в Москве 20 августа.

Президент РФ Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве. Посол России в Германии Сергей Нечаев поделился, что переговоры прошли хорошо.

«Как всегда классно», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что переговоры российского лидера с Меркель продлились три часа. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков тоже принимали участие во встрече.

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путин меркель россия германия
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