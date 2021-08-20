«Как всегда классно»: посол России в ФРГ рассказал о переговорах Путина и Меркель

Москва, 20 августа. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев положительно оценил российско-германские переговоры, состоявшиеся в Москве 20 августа.

Президент РФ Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве. Посол России в Германии Сергей Нечаев поделился, что переговоры прошли хорошо.

«Как всегда классно», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что переговоры российского лидера с Меркель продлились три часа. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков тоже принимали участие во встрече.