Лукашенко объяснил, почему хочет изменить статус Всебелорусского собрания

Минск, 20 августа. Президент Александр Лукашенко заявил, что намерение изменить статус Всебелорусского народного собрания не продиктовано его желанием «до смерти держать власть» в стране.

Республика Беларусь готовится к принятию нового проекта конституции, референдум по которой должен состояться не позднее февраля 2022 года. Глава государства уже рассмотрел предложенные конституционной комиссией варианты, но вернул проект основного закона на доработку.

Измененный документ Лукашенко планирует увидеть до 1 сентября. Ожидается, что комиссия вынесет на согласование президента вопросы об отражении статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни. Сами создатели обновленной конституции не пришли к единому мнению по всем нововведениям.

Глава республики пояснил, что в обновленном варианте законодательства видит роль Всебелорусского народного собрания в том, чтобы нынешнее поколение чиновников могло «отойти и не мешать молодежи строить государство».

«Отойти на какие-то запасные позиции, военные меня поймут, чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться», — добавил президент.

Лукашенко ранее выступил на церемонии вручения наград представителям ряда силовых структур и объяснил, с какой целью необходимо вносить поправки в конституцию. По словам белорусского лидера, такая модернизация позволит не допустить застоя в стране.