Лукашенко объяснил военным, зачем Белоруссии нужна новая конституция

Минск, 20 августа. Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил перед военнослужащими и объяснил, с какой целью инициировал внесение поправок в конституцию.

В пятницу Лукашенко выступил на церемонии вручения наград представителям ряда силовых структур и подчеркнул, что внесение поправок в конституцию позволит не допустить в стране застоя. Президент был вынужден ответить на вопрос некоторых военных, которые якобы усомнились в целесообразности поправок.

«Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их лозунг: «Перемены, перемены, перемены». И мы сказали: да, нужны перемены», — пояснил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что «перемены должны быть законными» и путь к ним следует начать с изменения конституции. Он также напомнил, что изменения главного правового документа страны были запланированы еще в прошлом году.