Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 18:17
18:13
Общество
Шоу с птицами представили в американском зоопарке Цинциннати
18:12
Общество
Фонд борьбы с репрессиями дал пояснения по своему статусу
18:11
Общество
«Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру
18:10
Политика
Путин призвал бережно относиться к Минским соглашениям
18:10
Происшествия
Саратовец кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города
18:06
Экономика
Путин заявил о готовности осуществлять транзит газа через Украину после 2024 года
18:06
Происшествия
Жительница Липецка вылетела с пятого этажа за сомнения в мужской силе избранника
18:06
Политика
«Важные истории» и ряд журналистов признали иноагентами по заявлению ФАН
18:05
Политика
Путин призвал международное сообщество продолжить диалог по Ливии
18:02
Политика
Приход талибов к власти в Афганистане «расстроил» Меркель
Все новости

Владимир Путин завершил переговоры с Ангелой Меркель

  /   Обновлено: 20 августа 2021 17:18
Политика
Владимир Путин завершил переговоры с Ангелой Меркель
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 августа. Российский президент Владимир Путин завершил встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политики дадут совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля по итогам переговоров, которые длились почти три часа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков также принимали участие в переговорах. В состав германской делегации вошли официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт и глава группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Как стало известно ранее, Ангела Меркель отвлеклась на телефонный звонок во время встречи с Владимиром Путиным. Это произошло в тот момент, когда президент РФ говорил о важности контактов между Москвой и Берлином.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Владимир Путин завершил переговоры с Ангелой Меркель
путин меркель кремль германия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru