Владимир Путин завершил переговоры с Ангелой Меркель

Москва, 20 августа. Российский президент Владимир Путин завершил встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политики дадут совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля по итогам переговоров, которые длились почти три часа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков также принимали участие в переговорах. В состав германской делегации вошли официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт и глава группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Как стало известно ранее, Ангела Меркель отвлеклась на телефонный звонок во время встречи с Владимиром Путиным. Это произошло в тот момент, когда президент РФ говорил о важности контактов между Москвой и Берлином.