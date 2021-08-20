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В Турции сравнили захват талибами власти в Афганистане с победой Ататюрка

  /   Обновлено: 20 августа 2021 19:31
Весь мир
В Турции сравнили захват талибами власти в Афганистане с победой Ататюрка
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Анкара, 20 августа. Захват власти в Афганистане террористическим движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) аналогичен победе основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в национально-освободительной войне. Такую точку зрения высказал лидер партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

«Афганский народ в течение последних 20 лет вел войну против США под руководством талибов. «Талибан» победил американский империализм. Талибы добились успеха в войне за независимость Афганистана, как это сделал Мустафа Кемаль-паша в Турции», — сказал он в эфире телеканала Ulusal.

Перинчек добавил, что в силу исторических и культурных процессов в Афганистане не появился свой Ататюрк, но зато образовался «Талибан».

На этом оды лидера партии «Родина» в адрес террористического движения не прекратились. Уже в другой программе он заявил, что именно талибы привнесут современность и гендерное равенство в страну.

«У Афганистана два варианта — Америка или талибы. От талибов придут современность, модернизация, равенство мужчин и женщин. Эти процессы привнесет афганский народ», — отметил Перинчек в эфире на канале Habertürk.

Гневная реакция

Шокирующие заявления председателя партии «Родина» вызвали возмущение в турецких соцсетях.

«Сказать, что талибы добились успеха, как Мустафа Кемаль, — ненормальное психологическое состояние. Пожалуйста, не сравнивайте Мустафу Кемаля Ататюрка ни с кем. Наша красная линия — Ататюрк. Все учреждения, все ожидания, все [политические] счета — это одно, но Мустафа Кемаль — другое», — возмутился член Комитета по экономической политике администрации президента Коркмаз Караджа.

«Позволили бы талибы Догу Перинчеку сформировать партию? Я думаю, он нашел решение в Афганистане, поскольку в Турции он не прошел минимальный порог [для попадания в парламент]», — подшутил над одиозным политиком журналист Озан Балык.

Действительно, партия «Родина» набрала лишь 0,23% голосов на парламентских выборах в Турции в 2018 году и потому не представлена в Великом национальном собрании. Несмотря на это, немногочисленные, но хорошо организованные сторонники в армии и судебной системе превратили ее в стратегического игрока в нынешней политической сфере. Кроме того, «Родину» во многом считают союзником правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), поэтому ей уделяется повышенное внимание.

Сам Перинчек — бывший маоист, известный своими противоречивыми прокитайскими взглядами. Его партия и связанные с ней СМИ (газета Aydınlık и телеканал Ulusal) отрицают неправомерное отношение к уйгурам в КНР и призывают к более тесному сотрудничеству с президентом Сирии Башаром Асадом, Россией и Ираном.

Позиция официальной Анкары

Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, официальная Анкара не отрицает возможного сотрудничества с «Талибаном». Так, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности провести встречу с представителями радикального движения.

«При необходимости диалог возможен. Если поступит подобное предложение, мы открыты для переговоров. Реалии налицо», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции после пятничной молитвы.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает связи с талибами.

«До того, как талибы вошли в Кабул, мы приглашали их политическое крыло в Турцию… Мы контактируем по разным каналам, будь то через Кабул или Доху. И эти контакты необходимы», — сказал глава турецкой дипломатии.

Кроме того, в интервью Nikkei Asia он опроверг утверждения различных СМИ о том, что Анкара отказалась от планов по контролю кабульского аэропорта. По словам министра, Турция еще не приняла окончательного решения по этому вопросу и будет ждать, пока в Афганистане сформируют новое правительство.

Чавушоглу также отметил, что говорить о том, чтобы Анкара признала «Талибан» как легитимную силу, еще слишком рано.

В свою очередь, боевики готовы активно сотрудничать с Турцией. Представитель талибов Сухейль Шахин назвал Анкару главным партнером.

«Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей», — заявил он в интервью китайским СМИ.

По словам Шахина, «Талибан» хочет сотрудничать с Анкарой в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики.

Несмотря на многочисленные обещания боевиков «Талибана», нельзя забывать о том, что это по-прежнему террористическая организация. Так, на днях боевики открыли огонь по митингующим гражданам, которые вышли на улицы с национальными флагами. Кроме того, радикалы убили двух женщин: одну — за отказ готовить еду для 15 террористов, другую — за отсутствие паранджи.  

В этой связи сравнивать основателя Турецкой республики Ататюрка, поставившего Турцию на светский путь развития, с радикальными боевиками, намеревающимися жить в соответствии с традициями шариата, по всей видимости, неуместно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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