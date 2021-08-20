В Турции сравнили захват талибами власти в Афганистане с победой Ататюрка

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Анкара, 20 августа. Захват власти в Афганистане террористическим движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) аналогичен победе основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в национально-освободительной войне. Такую точку зрения высказал лидер партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

«Афганский народ в течение последних 20 лет вел войну против США под руководством талибов. «Талибан» победил американский империализм. Талибы добились успеха в войне за независимость Афганистана, как это сделал Мустафа Кемаль-паша в Турции», — сказал он в эфире телеканала Ulusal.

Перинчек добавил, что в силу исторических и культурных процессов в Афганистане не появился свой Ататюрк, но зато образовался «Талибан».

ABD emperyalizmini Taliban yendi. Afganistan’dan Mustafa Kemal çıkmadı da Taliban çıktı.



Afganistan’ın Kurtuluş Savaşına kimin önderlik edeceğini Afgan milleti tayin eder. Herkes kendi birikimiyle önder çıkarır. Afganlar Taliban önderliğinde bu savaşı verdi. Helâl olsun! pic.twitter.com/CuQ0ooCQAd — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 18, 2021

На этом оды лидера партии «Родина» в адрес террористического движения не прекратились. Уже в другой программе он заявил, что именно талибы привнесут современность и гендерное равенство в страну.

«У Афганистана два варианта — Америка или талибы. От талибов придут современность, модернизация, равенство мужчин и женщин. Эти процессы привнесет афганский народ», — отметил Перинчек в эфире на канале Habertürk.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:



"Kadın-erkek eşitliği Taliban'dan gelecek" #Afganistan #Kabilhavalimanıdram — ABC Gazetesi (@abcgazete) August 20, 2021

Гневная реакция

Шокирующие заявления председателя партии «Родина» вызвали возмущение в турецких соцсетях.

«Сказать, что талибы добились успеха, как Мустафа Кемаль, — ненормальное психологическое состояние. Пожалуйста, не сравнивайте Мустафу Кемаля Ататюрка ни с кем. Наша красная линия — Ататюрк. Все учреждения, все ожидания, все [политические] счета — это одно, но Мустафа Кемаль — другое», — возмутился член Комитета по экономической политике администрации президента Коркмаз Караджа.

Taliban , Mustafa Kemal gibi başardı demek normal bir ruh hali değil. Lütfen Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse ile Mukayese etmeyin. Kırmızı çizgimiz Atatürk. Her makam her beklenti her hesap bir yana , Mustafa Kemal bir yana… @HaberturkTV — KORKMAZ KARACA???????????????? (@korkmazkaraca31) August 19, 2021

«Позволили бы талибы Догу Перинчеку сформировать партию? Я думаю, он нашел решение в Афганистане, поскольку в Турции он не прошел минимальный порог [для попадания в парламент]», — подшутил над одиозным политиком журналист Озан Балык.

Taliban Doğu Perinçek’in parti kurmasına izin verir miydi?

Türkiye’de baraj altında kalınca çözümü Afganistan ‘da buldu sanırım !!!! — Ozan Balık (@ozan_blk07) August 18, 2021

Действительно, партия «Родина» набрала лишь 0,23% голосов на парламентских выборах в Турции в 2018 году и потому не представлена в Великом национальном собрании. Несмотря на это, немногочисленные, но хорошо организованные сторонники в армии и судебной системе превратили ее в стратегического игрока в нынешней политической сфере. Кроме того, «Родину» во многом считают союзником правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), поэтому ей уделяется повышенное внимание.

Сам Перинчек — бывший маоист, известный своими противоречивыми прокитайскими взглядами. Его партия и связанные с ней СМИ (газета Aydınlık и телеканал Ulusal) отрицают неправомерное отношение к уйгурам в КНР и призывают к более тесному сотрудничеству с президентом Сирии Башаром Асадом, Россией и Ираном.

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, Habertürk Televizyonu canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, gündemdeki konuları değerlendiriyor. #PerinçekHabertürkte pic.twitter.com/27PE4Mgg2j — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) August 19, 2021

Позиция официальной Анкары

Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, официальная Анкара не отрицает возможного сотрудничества с «Талибаном». Так, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности провести встречу с представителями радикального движения.

«При необходимости диалог возможен. Если поступит подобное предложение, мы открыты для переговоров. Реалии налицо», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции после пятничной молитвы.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var ve bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi de yaparız.https://t.co/rzFzGasMPa pic.twitter.com/vbIU9yCw6Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2021

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает связи с талибами.

«До того, как талибы вошли в Кабул, мы приглашали их политическое крыло в Турцию… Мы контактируем по разным каналам, будь то через Кабул или Доху. И эти контакты необходимы», — сказал глава турецкой дипломатии.

Кроме того, в интервью Nikkei Asia он опроверг утверждения различных СМИ о том, что Анкара отказалась от планов по контролю кабульского аэропорта. По словам министра, Турция еще не приняла окончательного решения по этому вопросу и будет ждать, пока в Афганистане сформируют новое правительство.

Чавушоглу также отметил, что говорить о том, чтобы Анкара признала «Талибан» как легитимную силу, еще слишком рано.

"I hope they will reach an understanding and there will be peaceful transition, and at the end they make a deal for the future of the country." Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu spoke with Nikkei on the situation in Afghanistan. #Afghanistanhttps://t.co/Y5HA5lq2Nu — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 19, 2021

В свою очередь, боевики готовы активно сотрудничать с Турцией. Представитель талибов Сухейль Шахин назвал Анкару главным партнером.

«Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей», — заявил он в интервью китайским СМИ.

По словам Шахина, «Талибан» хочет сотрудничать с Анкарой в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики.

Taliban spokesman says they need Turkey the most to rebuild #Afghanistan

https://t.co/th8TkExA1b — Duvar English (@DuvarEnglish) August 20, 2021

Несмотря на многочисленные обещания боевиков «Талибана», нельзя забывать о том, что это по-прежнему террористическая организация. Так, на днях боевики открыли огонь по митингующим гражданам, которые вышли на улицы с национальными флагами. Кроме того, радикалы убили двух женщин: одну — за отказ готовить еду для 15 террористов, другую — за отсутствие паранджи.

В этой связи сравнивать основателя Турецкой республики Ататюрка, поставившего Турцию на светский путь развития, с радикальными боевиками, намеревающимися жить в соответствии с традициями шариата, по всей видимости, неуместно.

1 Организация запрещена на территории РФ.