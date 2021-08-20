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Социолог Шугалей перечислил возможные темы для встречи Меркель и Путина
Общество
Социолог Шугалей перечислил возможные темы для встречи Меркель и Путина
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

, 20 августа. Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента России Владимира Путина будет носить формальный характер, предположил социолог Максим Шугалей.

Встреча Путина и Меркель проходит 20 августа в Москве. Согласно данным Кремля, стороны обсуждают взаимное сотрудничество, а также ряд региональных и международных вопросов. По данным пресс-службы правительства Германии, главными темами на повестке дня Путина и Меркель стали пандемия коронавируса, а также ситуации в Афганистане и на Украине. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей, никаких новых решений и заявлений от представителей стран после этой встречи ждать не стоит.

«Думаю, что эта встреча носит больше формальный характер. Меркель уходит, это ее финальный аккорд», — выразил мнение Шугалей в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Строительство «Северного потока — 2» считается одной из главных тем для обсуждения между Германией и Россией, однако в пятницу ее поднимать не будут, предположил собеседник издания. По его словам, «СП-2» будет завершен в установленные сроки, и эта тема уже закрыта.

После встречи с Путиным Меркель планирует посетить с рабочим визитом Украину. Переговоры с президентом России не повлияют на утвержденную антироссийскую риторику Берлина в отношении Крыма, заключил Шугалей.

Меркель поприветствовала Путина по-русски во время визита в Москву. Президент России в ответ подарил коллеге букет цветов. Затем к ним присоединился глава МИД РФ Сергей Лавров.

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путин меркель шугалей
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