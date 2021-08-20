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Модель Мария Погребняк ответит в суде за публикацию чужого фото

  /   Обновлено: 20 августа 2021 17:14
Шоу-бизнес
Модель Мария Погребняк ответит в суде за публикацию чужого фото
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 августа. Фотохостинг ООО «Восьмая заповедь» подал иск в суд против супруги футболиста Павла Погребняка Марии за использование снимка с изображением золотого Будды.

В 2015 году модель развивала собственный бренд одежды, названный по девичьей фамилии, «Мария Шаталова». Для одного из постов на сайте марки Погребняк использовала фотографию из Сети.

Спустя несколько лет неожиданно нашелся владелец изображения. Сумма исковых требований пока не названа, но, вероятно, речь идет о семизначном числе, пишет Mash.

Федеральному агентству новостей подтвердили, что суд принял исковое заявление от фотохостинга «Восьмая заповедь». Журналисты попытались связаться с Марией Погребняк, но она не берет трубку.

Помощница модели Дина заявила, что не в курсе этой ситуации. Она сослалась на занятость и пообещала дать комментарий в ближайшее время.

Ранее жена футболиста пожаловалась на расходы, связанные с раскруткой тиктокеров. Погребняк потеряла около миллиона рублей, которые вложила в двух резидентов TikTok-дом PopStar House. Молодые люди уехали на Украину, так и не выполнив обязательств перед своим продюсером.

 

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суд погребняк модель
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