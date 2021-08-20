В Тульском МЧС ответили на претензии к ростовой кукле пряника

В Главное управление МЧС России по Тульской области не поступало жалоб и негативных отзывов, связанных с работой маскота (персонажа-талисмана). Об этом ФАН рассказал заместитель начальника ведомства — начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Павел Быстров, комментируя сообщения в СМИ о приеме на работу в региональное управление МЧС Тульского Пряника.

Ростовая кукла займется обучением детей правилам противопожарной профилактики. Сотрудники МЧС, как говорится в публикации, единогласно проголосовали за принятие Пряника в свои ряды.

Однако внешний вид маскота у многих вызвал вопросы. Некоторые интернет-пользователи высказали предположение, что он может напугать детей. В социальных сетях и Telegram-каналах появилось большое количество мемов на тему сходства Тульского Пряника с небезызвестным изображением «Ватника» и героем мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

В управлении МЧС пояснили, что никакого недовольства у детей новый герой в виде символа региона не вызвал.

«Напротив, в качестве персонажа, участвующего в проведении профилактических мероприятий, Пряник снискал положительные отклики у подрастающего поколения. Доработка дизайна героя в настоящий момент не рассматривается», — подчеркнул представитель ведомства.

Prt Scr youtube.com / Тульская пресса

В Тульском управлении МЧС также рассказали об особенностях спецодежды для необычного сотрудника.

«Ростовая кукла «Пряник Тульский» в настоящее время имеет один комплект формы, при пошиве которой уделялось внимание ее универсальности (возможность использования людьми различного телосложения), всесезонности и удобству транспортировки», — подчеркнули в МЧС.

Планируется, что в будущем Тульский Пряник посетит все образовательные учреждения в регионе и расскажет юным жителям о правилах противопожарной профилактики и поведения в чрезвычайной ситуации, которые помогут сохранить их жизнь и здоровье.