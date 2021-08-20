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ФАН выяснил личность «пьяного гусара», махавшего шашкой на Английской набережной
Общество
ФАН выяснил личность «пьяного гусара», махавшего шашкой на Английской набережной
vk.com  /  Александр Куйкка

Как стало известно корреспонденту ФАН, «пьяным гусаром», который размахиванием шашкой якобы пугал прохожих на Английской набережной, оказался актер Александр Куйкка. Мужчина служит в труппе национального театра Карелии, имеет звание заслуженного артиста республики. Корреспондент ФАН позвонил артисту, чтобы узнать, что он думает о распространенном в Сети видео с «пьяным гусаром», но Куйкка от комментариев отказался.

«Я никаких комментариев дать не могу вам, потому что я работаю в актерском агентстве. Мой директор запретил мне давать какие-либо комментарии, поэтому ничего сказать не могу», — заявил в разговоре с ФАН Александр Куйкка.

Артист вместе с другими коллегами сейчас находится в Петербурге на съемках сериала «Такси под прикрытием». Об этом рассказал продюсер Евгений Григорьев. Он поделился, что Куйкка неприятно удивлен дурной славе и тем, что СМИ выставили его пьяницей.

«Актер говорит, что его выставили пьяницей и идиотом. Добавить в новости фразу о том, что это съемки сериала, никто не догадался», — сказал Евгений Григорьев.

Вчера СМИ сообщали, что пьяный гусар машет шашкой на Английской набережной, пугая прохожих. При этом никто не указал, что это постановка и часть актерской игры.

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актер пьяный
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