ФАН выяснил личность «пьяного гусара», махавшего шашкой на Английской набережной

Как стало известно корреспонденту ФАН, «пьяным гусаром», который размахиванием шашкой якобы пугал прохожих на Английской набережной, оказался актер Александр Куйкка. Мужчина служит в труппе национального театра Карелии, имеет звание заслуженного артиста республики. Корреспондент ФАН позвонил артисту, чтобы узнать, что он думает о распространенном в Сети видео с «пьяным гусаром», но Куйкка от комментариев отказался.

«Я никаких комментариев дать не могу вам, потому что я работаю в актерском агентстве. Мой директор запретил мне давать какие-либо комментарии, поэтому ничего сказать не могу», — заявил в разговоре с ФАН Александр Куйкка.

Артист вместе с другими коллегами сейчас находится в Петербурге на съемках сериала «Такси под прикрытием». Об этом рассказал продюсер Евгений Григорьев. Он поделился, что Куйкка неприятно удивлен дурной славе и тем, что СМИ выставили его пьяницей.

«Актер говорит, что его выставили пьяницей и идиотом. Добавить в новости фразу о том, что это съемки сериала, никто не догадался», — сказал Евгений Григорьев.

Вчера СМИ сообщали, что пьяный гусар машет шашкой на Английской набережной, пугая прохожих. При этом никто не указал, что это постановка и часть актерской игры.