Глава МИД Украины обвинил Россию в «неправильной» географии

Заявления политиков и чиновников Украины, наверное, уже можно отнести к отдельному публицистическому жанру. Настолько их слова периодически оторваны от реальности. Одним из самых, пожалуй, ярких украинских спикеров последнего времени является глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба.

Сегодня, например, в интервью он заявил буквально следующее:

«Азовское море и проблема Керченского моста (Крымского моста. — Прим. ФАН) является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию, потому что география полностью контролируется Российской Федерацией».

При этом чиновник подчеркнул, что Россия «отпугивает всех» от Крыма, поскольку «превратила полуостров в военную базу».

Здесь стоит упомянуть, что сосредоточение военных сил на границах государства — это вообще мировая практика. Но что касается Крыма, можно вспомнить многочисленные заявления со стороны разного рода украинских деятелей о том, что полуостров необходимо «вернуть», в том числе с применением вооружений, а то и путем военного вторжения НАТО.

15 июля этого года генерал СБУ Василий Вовк заявил:

«Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию… берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот что нам поможет».

Еще в феврале этого года Украина официально предложила перебрасывать войска НАТО в воздушном пространстве в непосредственной близости от российского полуострова.

facebook.com / ВМС ЗС України

В той же непосредственной близости от российских границ в 2021 году прошли учения НАТО и союзников Defender Europe и Sea Breeze. Вообще активные учения и военные маневры, а также провокации вблизи Крыма, проходят регулярно, практически с 2014 года. А США планомерно усиливают свое военно-морское присутствие в Черном море, поскольку Украина отказалась от внеблокового статуса и активно стремится в НАТО. Не забылся и инцидент в Керченском проливе 2018 года, когда военные корабли Украины попытались пройти акваторию и были задержаны российской стороной.

А противостояние с британским военным кораблем Defender, когда судно упорно не уходило из российских территориальных вод и в итоге ушло только после обстрела по курсу следования, вообще стало одной из самых обсуждаемых тем на несколько недель.

При такой активности у наших границ, при вполне однозначной риторике со стороны официального Киева вполне понятно военное усиление на данном участке. Впрочем, Крым от этого в военную базу не превращается, а, скорее, развивается как один из самых популярных курортов в нашей стране. И, судя по всему, он один из самых безопасных.

Здесь стоит снова акцентировать внимание на словах господина Кулебы. Его не устраивает мост. Не российский флот, не РЛС и ПВО, а абсолютно мирный инфраструктурный объект. То есть то, что связывает полуостров с материковой Россией. И это очень показательно.

Характерны в этом смысле недавние эскапады президента Украины Владимира Зеленского о том, что «полуостров вернется», и о том, что «отношение к Крыму у Украины и у России совершенно разное».

Получается интересно: за годы украинской власти полуостров приходил в упадок, разрушалась его инфраструктура, бездумно эксплуатировались ресурсы Крыма и не раскрывался его потенциал. В 2014 году пришла Россия — появился мост, активно решается проблема водоснабжения (созданная, опять же, Киевом), идет повсеместное развитие Крыма. Да, отношение действительно очень разное. Только в связи с этим отношением очевидным становится, что полуострову и его жителям как-то значительно лучше живется именно с 2014 года, то есть после воссоединения с Россией.

Инфорцентр «Крымский мост» /

Глава МИД Украины делает резонансные заявления практически все эти годы. Так, в начале августа 2021-го он выразил уверенность, что его страна станет членом НАТО. Правда, в весьма своеобразной манере. Он заявил, что «это дорога с двусторонним движением, это как копать туннель под водой: с обеих сторон начинают копать и в определенной точке встречаются».

В феврале этого года Кулеба с уверенностью утверждал, что в Крыму находится ядерное оружие и что это «угроза российской военной экспансии на восток и юг европейского континента».

Кстати, после этих слов украинский посол в Германии Александр Мельник заявил о необходимости возвращения ядерного статуса своей стране. Сделал он это в ультимативной форме:

«Либо мы вступаем в НАТО, либо дайте нам ядерный статус».

И Кулебе потом пришлось официально опровергать какие бы то ни было «ядерные» намерения Украины.

Впрочем, нынешняя реплика про мост и Азовское море главы украинского МИД, кажется, появилась не просто так. Дело в том, что она прозвучала параллельно со словами президента Зеленского о создании к 2035 году «мощного украинского военного флота». Кстати, снова за чужой счет, поскольку господин Зеленский подчеркнул следующее:

«Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

То есть это опять укрепление военной мощи чужими руками. При этом эксперты практически единодушно говорят, что к реальности такие планы не имеют никакого отношения. А выступил подобным образом украинский президент в контексте приближения 30-летия независимости Украины для патриотически настроенного электората.

Но, кажется, господин Кулеба решил подыграть главе государства словами про «проблему Азовского моря» и сделал это в своей неподражаемой манере, поскольку из его слов получается, что теперь Россия виновата еще и в «неправильной» географии.

Впрочем, эти слова украинского министра иностранных дел демонстрируют крайне важный момент, о котором официальный Киев старается молчать, но постоянно проговаривается. Выступление Кулебы четко показывает, что, несмотря на все заявления, что Крым на Украине «любят и ждут», в первую очередь дискомфорт у Киева вызывает инфраструктурное развитие полуострова. То, что из периферийного региона, каким он был при украинской власти, Крым превратился в территорию максимального развития с ростом качества жизни, с ростом качества всего на полуострове, если уж говорить прямо. И это означает, что Крым никогда и ни при каких обстоятельствах не станет украинским.