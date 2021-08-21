Шестилетний англичанин стал самым юным профессиональным райдером самоката в мире

Зейн с легкостью преодолевает препятствия на самокате и выполняет сложные трюки в воздухе. Наблюдая за уроженцем Тотнеса, легко забыть, что мальчику всего шесть лет.

«Уровень навыков Зейна намного выше, чем у его сверстников. В Великобритании детей, которые так же хороши, как он, можно по пальцам пересчитать», — объясняет отец Зейна Гарри Уолмсли.

Мужчина считает, что превосходных результатов его сын достиг не только благодаря таланту, но и фамильному упорству. Гарри Уолмсли — спортсмен со стажем — поставил мальчика на самокат, когда тому было всего года. Зейн съезжал с бордюров, преодолевал невысокие препятствия. Сейчас мальчик овладел всеми необходимыми навыками для того, чтобы стать достойным противником для взрослых экстремалов.