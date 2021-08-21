Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 11:03
11:03
Общество
Оперштаб сообщил о 21 000 новых случаев коронавируса в России
10:58
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ЧП с локомотивом в Югре
10:58
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер станет матерью во второй раз
10:56
Происшествия
100-летний пенсионер пострадал во время сильного пожара в Саратове
10:56
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области
10:54
Происшествия
Причиной пожара в гостевом доме под Псковом стало короткое замыкание
10:49
Происшествия
Полиция задержала мужчину, задушившего девушку в московской квартире
10:49
Спорт
Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ
10:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей официально разводятся
10:48
Общество
Онлайн-сервис для координации пожарных-добровольцев заработал в Марий Эл
Все новости

Шестилетний англичанин стал самым юным профессиональным райдером самоката в мире
Общество

Зейн с легкостью преодолевает препятствия на самокате и выполняет сложные трюки в воздухе. Наблюдая за уроженцем Тотнеса, легко забыть, что мальчику всего шесть лет.

«Уровень навыков Зейна намного выше, чем у его сверстников. В Великобритании детей, которые так же хороши, как он, можно по пальцам пересчитать», — объясняет отец Зейна Гарри Уолмсли.

Мужчина считает, что превосходных результатов его сын достиг не только благодаря таланту, но и фамильному упорству. Гарри Уолмсли — спортсмен со стажем — поставил мальчика на самокат, когда тому было всего года. Зейн съезжал с бордюров, преодолевал невысокие препятствия. Сейчас мальчик овладел всеми необходимыми навыками для того, чтобы стать достойным противником для взрослых экстремалов.

 «Я надеюсь, что катание на самокате станет Олимпийским спортом, как скейтбординг и BMX, но пока этого не произошло, нам остается только гадать, сможет ли Зейн когда-нибудь попасть на Игры.  Надеюсь, в этом году его пригласят на чемпионат Великобритании, посмотрим, как он там выступит», — рассказывает отец Зейна.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шестилетний англичанин стал самым юным профессиональным райдером самоката в мире
дети великобритания спорт самокат экстремальный спорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru