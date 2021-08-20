Онищенко, оценивая переговоры Путина с Меркель, напомнил о ее комсомольском прошлом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал оценку прощальному туру Ангелы Меркель в качестве канцлера Германии. Ранее стало известно, что Меркель в ходе визита в Москву встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководители двух стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в Кремле начались российско-германские переговоры на высшем уровне.

Комментируя этот визит, Геннадий Онищенко напомнил, что Ангела Меркель в статусе канцлера Германии в последний раз ведет переговоры с Владимиром Путиным.

«Меркель — это, конечно, великая личность в истории Германии, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Она возглавляла страну в течение 18 лет, и ее правление можно считать вполне успешным. Во многом это благодаря ее системности, неженской уравновешенности, незаурядным интеллектуальным и волевым качествам. Она умела держать баланс между всеми партиями и политическими силами. Я всегда говорил, что она многим обязана комсомолу Германской Демократической Республики — эта школа ей очень пригодилась. Помогло ей и то, что она знает русский язык».

Ангела Меркель в школьные годы состояла в пионерской организации, а затем вела активную деятельность в немецком аналоге комсомола — Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ).

«Думаю, Меркель сумела взять все хорошее, что было в социалистической ГДР, и этот багаж впоследствии помог ей успешно работать на благо своей страны, — продолжил Онищенко. — Считаю, что именно это в конечном итоге сделало нынешнюю Германию лидером Западной Европы и в экономике, и по политическому влиянию. Конечно, уход Меркель с поста канцлера сильно изменит политические архитектуру и пейзаж Европы. Сейчас мы является свидетелями ее прощального турне в этой должности, и я уверен, что это не просто визиты вежливости. Меркель наверняка надеется инсталлировать свое политическое наследие в будущее».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

По мнению Геннадия Онищенко, даже с уходом с поста руководителя Германии Меркель не перестанет быть серьезным игроком в мировой политике.

«Не сомневаюсь — она продолжит играть роль в политической жизни Германии, став своего рода гуру, третейским судьей. Новым канцлером Германии с высокой долей вероятности будет мужчина — а это честолюбие, игра мускулами… Полагаю, если новый канцлер будет делать вид, что не замечает Меркель и ее мнение, немецкая политика потеряет преемственность, а это скажется на политическом климате не только Германии, но и всей Европы», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее в Кремле сообщали, что в ходе переговоров Владимир Путин и Ангела Меркель планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов. В Берлине конкретизировали повестку, добавив, что запланирован обмен мнениями по поводу борьбы с пандемией, конфликта на востоке Украины, ситуации в Белоруссии и в Афганистане.

СМИ обратили внимание, что Владимир Путин по традиции при встрече подарил Ангеле Меркель красивый букет, а когда переговоры уже начались, у канцлера Германии в кармане зазвонил телефон. Это дало повод журналистам начать гадать, кто именно мог позвонить Ангеле Меркель в столь неподходящий момент.

После Москвы Меркель намерена посетить Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее она встретилась с президентом США Джо Байденом.

Это 19-й по счету визит Меркель в Россию и последний для нее в статусе канцлера, а всего она встречалась с Владимиром Путиным 30 раз. На сентябрьских выборах в бундестаг Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера, который она занимает с 2005 года.