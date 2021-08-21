Психолог Мануйлова рассказала, как с помощью скорочтения изменить личность

Скорочтение не существует само по себе, это всего лишь маленький сегмент ускоренной работы мозга, который управляет всеми процессами, в том числе и чтением. Также скорочтение служит упражнением для тренировки мозга, рассказала ФАН тренер по скорочтению, психолог, коуч Наталья Мануйлова.

«Скорочтение возможно, когда мозг мыслит на сверхскорости. Обучаясь скорочтению, мы не только быстро читаем, но и быстро считаем, быстрее просчитываем ситуации, быстрее и больше запоминаем, видим больше объектов, включается совершенно другая логика, можем делать больше дел без потери качества и так далее», — пояснила Наталья Мануйлова.

Скорочтение и отношения

При помощи упражнений для мозга происходит строительство новых нейросетей, и мы можем влиять на отношения.

«Например, одна моя ученица рассказывает: «Я давно уже посещаю различные тренинги по теме отношений. Взаимоотношения с мамой не очень хорошие. Она что-нибудь скажет, а я нервно реагирую, бесит все, что она говорит и делает. Сколько на тренинги хожу, а все никак не могу перестроиться. А тут после наших занятий заметила, что у нас отношения кардинально поменялись, уже спокойно стала относиться к ней. Мы ни разу не поругались!» Это вполне объяснимо. Тренинги — дело полезное, но там дают образец, как себя вести или поступать в какой-то ситуации. Но мозг не может это новое поведение внедрить, потому что у него старые нейросвязи, они похожи на колею, накатанную трактором, — она глубокая и нерушимая. Нам с нее трудно выехать. А чтобы построить новую — нет строительных материалов, то есть нейронов», — рассказала Наталья Мануйлова.

Из личного архива - Наталья Мануйлова /

Поэтому знать — не то же самое, что уметь это делать. Мы все время хотим как лучше, но получается одно и то же, а все потому, что старые привычки сформированы и зашиты в нейросети.

«На занятиях скорочтением при выполнении определенных упражнений улучшается нейрогенез — это рождение новых нейронов (так появляется строительный материал). А уже затем мы налаживаем связь между новорожденными клетками мозга — создаем новую нейросеть. Так формируется новая привычка или новое поведение. Все начинается в мозге, а не в поведении. Таким образом, чтобы поменять что-то в отношениях, не нужна дисциплина, самоконтроль, самоистязания — нет. Нужны новые нейроны и связь между ними. Это на начальном этапе, далее необходимо желание человека и новые поступки. Но благодаря тому, что мы подготовили хорошую почву, это происходит незаметно, как в случае с моей ученицей», — пояснила Наталья Мануйлова.

Еще важно не забыть, что старая колея существует, уверена психолог. Чтобы она заросла, нужно время на распадение старых нейросвязей. Это наиболее активно происходит во время занятий по ускорению мышления.

Скорочтение и самооценка

«Понижу самооценку. Дорого», — так смеялись мои ученики. Так понижается или повышается самооценка на занятиях? Однозначно повышается! Чтобы куда-то прийти, необходимо не только знать куда ты идешь, — важно знать и откуда ты выходишь, определить честно точку старта. Если нечестно, то не сработает. На занятиях все по-честному: сколько фигур запомнил — столько записал. И если в жизни кажется, что я бог, то практика показывает, что еще нет. А если ты предпочитал не смотреть в ту сторону, потому что все плохо, то тут все высвечивается, как под фонарем. И пусть результат плохой, но пока ты туда не посмотришь — ничего не изменится. Единственное, что приведет к результату, — смотреть туда, где плохо, признавать это. И только потом можно что-то с этим сделать», — добавила Наталья Мануйлова.

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Она отметила, что если человек честно оценил свои способности, произвел инвентаризацию, то он может ставить цель и двигаться дальше. На этом этапе будут давать о себе знать правильная постановка цели, планирование и тренировка.

«После нескольких занятий человек удивляется: это я сделал? Только вроде я читал 200–300 слов и уже 1000? Как? Вот тут взрыв и происходит: если я смог это, так я смогу и что-то еще! На занятии происходит формирование нового навыка достижения результата: определен старт без натяжки, честно, но и без ухода в уничижение. Поставлена цель, сделан план и сами упражнения — без перерыва, без отпуска и больничного. Учимся не сдаваться, хотя мозг все время хочет свернуть в сторону. Все как в жизни», — рассказала Наталья Мануйлова.

Самооценка повышается, когда человек делает что-то новое и получает результат, вдохновляется и движется дальше. Скорочтение — это не просто чтение, а мощная трансформация личности, уверена психолог.