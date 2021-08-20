Аналитики: Падение цен на нефть бьет рекорды прошлого года

Сильнейшее падение стоимости нефти зафиксировано на рынке. Фактически побит антирекорд прошлого года. По мнению аналитиков ФБА «Экономика сегодня», ситуацию усугубляет рост заболеваемости новым штаммом коронавируса. Подробности — в материале ФАН.

Что давит на нефть?

Стоимость нефти падает уже на протяжении шести дней подряд. Как отмечают эксперты, такого не было с весны прошлого года. Накануне цена на черное золото марки Brent опустилась с отметки 67,5 до уровня 65,5 доллара за баррель.

«Основное, что давит на нефть, — это опасения, связанные с распространением коронавируса, в частности нового дельта-штамма, в мире, особенно в Китае. На этом фоне Китай ввел ограничения», — отмечают эксперты.

Ввиду роста заболеваемости в Китае закрываются порты, что, по мнению аналитиков, привело к нарушению цепочки поставок товаров и нефти. Сокращаются покупки нефти со стороны нефтеперерабатывающих заводов. Из-за ограничений авиасообщений между США и Китаем снизилось потребление топлива.

ФБА «Экономика сегодня» /

Отмечаются вспышки заболеваемости коронавирусом в Южной Корее, Малайзии, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, Австралии и Новой Зеландии. Это может негативно отразиться на потреблении нефти.

«Однако это временный эффект, который вскоре может сойти на нет. В условиях того, что у нас летом отмечался дефицит нефти, это позволит стабилизировать цены на сырье и удержаться на высоких отметках. Возможно, цены на черное золото даже немного подрастут», — говорят эксперты.

Ситуация может измениться по итогам очередного заседания ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти), которое состоится 1 сентября. Но до тех пор нефть переместилась в более низкий диапазон — от 65 до 68 долларов за баррель, а давление на нее продолжает сохраняться.

Почему рубль теряет позиции?

Федеральное агентство новостей /

Рубль ослаб. Доллар укрепился с отметки 73,9 до 74,3 рубля. По данным аналитиков, в ходе торгов доллар продолжает укрепляться, подходя к отметке 74,5.

«На рубль давят укрепление доллара на мировом рынке и слабость нефти. Это происходит достаточно спокойно и плавно в рамках мировых тенденций. Также давление оказывают действия Минфина РФ – ежедневные покупки на 14,3 млрд рублей в рамках исполнения бюджетного правила», — говорят эксперты.

Однако прогнозы довольно позитивные. В ближайшее время падение рубля может приостановиться.

«В России наступает налоговый период, и компании-экспортеры начнут конвертировать валютную выручку для уплаты налога на прибыль. Это может немного уравновесить ситуацию. Также мы сегодня увидим макроэкономические данные по России — будет опубликован уровень безработицы, данные по ВВП за второй квартал. Эти данные могут оказать позитивный эффект», — отмечают аналитики.

Рубль продолжает удерживаться в рамках диапазона 73-75 рублей за доллар. Пока основным событием, которое более серьезно может повлиять на положение российской валюты, — это выборы в сентябре. А до выборов, вероятнее всего, рубль останется на том же уровне.

Ранее был дан прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России. Что следует из доклада Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), он был пересмотрен в сторону улучшения.