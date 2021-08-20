Лидер «Сорока сороков» пообещал не допустить появления детской ЛГБТ-книги в магазинах

Запад пытается навязать детям в России ЛГБТ-идеологию, которая в своем экспансионизме и тоталитарности не сильно отличается от человеконенавистнических доктрин. Об этом ФАН заявил лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, комментируя новость о выпуске в нашей стране детской книги об однополых семьях.

Ранее стало известно, что книга «От рассвета до заката мамы, папы и ребята» американского писателя Лоуренса Шимеля была переведена на русский язык и напечатана с маркером «18+» при поддержке фонда «Сфера» (организация-оператор «Российской ЛГБТ-сети», по решению Минюста РФ внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

«Сексуальные меньшинства приближают «Четвертый рейх», над которым будет висеть ЛГБТ-флаг, — обратил внимание многодетный отец. — Мировые элиты вторгаются во внутреннюю жизнь суверенных государств, разрушают их устои, обычаи и традиции, навязывают свои правила жизни. Под видом семьи они предлагают извращенную модель сожительства двух и более мужчин или женщин. При этом они продвигают абсурдное, лживое заявление, что «две женщины или двое мужчин могут завести ребенка», и выставляют противоестественное сожительство как норму».

По мнению Кормухина, представители ЛГБТ-сообщества на Западе «усыновляют» и «удочеряют» детей, фактически отнимая их у родителей. Помимо этого, сексуальные меньшинства нанимают суррогатных матерей. И кто-то таким образом получает сексуальную игрушку, ведь среди этих людей немало педофилов, добавил эксперт.

«На Западе придумали несколько десятков «гендеров» и пытаются навязать это нормальным людям через такие вот книжки. Это война против человечества. Сопротивление извращениям эти люди трактуют как агрессию, а отказ подчиниться их желаниям называют «нарушением свобод». Идеология ЛГБТ подобна другим человеконенавистническим идеологиям: они пытаются захватить весь мир и переиначить природу человека», — считает общественный деятель.

Global Look Press / Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Эксперт подчеркнул, что книга для детей, навязывающая не сформировавшейся до конца личности псевдонормальность однополых связей, — это «мягкая сила», один из способов сформировать новое поколение.

«Попытка использовать в целях достижения мирового господства детей бесчеловечна. Книжка «От рассвета до заката мамы, папы и ребята» — типичный инструмент, с помощью которого извращенцы пытаются ломать психику малолетних. Пометка «18+» на товаре, который сами гомосексуалисты именуют «книгой для детей», — лицемерие. С тем же успехом они могут попытаться прилепить наклейку про возрастное ограничение на автобиографию Гитлера, признанную в России экстремистской. Наклейка не может изменить сути», — заявил собеседник агентства.

Если станет известно о том, что ЛГБТ-сообщество распространяет эту книгу на территории России или она появилась на полке какого-нибудь магазина, в организации «Сорок сороков» расценят эти действия как диверсию, а провокаторам окажут самое жесткое противодействие, заверил Андрей Кормухин.

Ранее ФАН рассказал, почему разговоры некоторых либеральных политологов о ведении «расстрельных списков» не только аморальны, но и могут быть расценены как экстремизм.