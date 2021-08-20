Турция обесточила Порт-Судан ввиду многомиллионных долгов

Порт-Судан, 20 августа. Турция прекратила подачу электроэнергии в восточную часть Судана. Об этом сообщили в министерстве энергетики республики.

Плавучая электростанция из Анкары долгое время питала прибрежный город Порт-Судан и прилегающие территории, однако администрация баржи решила «выключить свет». Причиной такого мероприятия стала неуплата долгов в размере 30 млн долларов.

Представители Турции неоднократно направляли официальные письма губернатору провинции Красное море и министерству энергетики с требованием погасить задолженность. В ответ получали лишь обещание все выплатить в следующем месяце. Переговоры длились с августа 2020 года.

После прекращения подачи тока региональный Департамент распределения электроэнергии опубликовал документ, информирующий граждан о временном отключении света, вызванный выводом плавучей станции из эксплуатации.

«Перерывы в подаче электричества составят 11 часов в сутки: на 6 часов в течение дня и 5 часов в вечерний период», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство финансов Судана пока никак не отреагировало на сложившуюся ситуацию. Власти Хартума намерены собрать экстренное заседание для решения проблем граждан, связанных с отключением света.

Правительство республики находится в сложном экономическом положении. Последние 27 лет государство числилось в санкционном списке США, однако в январе страну исключили из него. Ради этого шага Судан согласился взять на себя ответственность за теракты на территории посольств и выплатить компенсацию.