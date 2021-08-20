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Японцы устроили акцию протеста против Паралимпиады в Токио
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Японцы устроили акцию протеста против Паралимпиады в Токио

  /   Обновлено: 20 августа 2021 16:02
Спорт
Японцы устроили акцию протеста против Паралимпиады в Токио
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Токио, 20 августа. Акция протеста против проведения Паралимпиады прошла в Токио. Японцы требуют отменить спортивное событие из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Протесты провели возле дворца Аксака, который является одним из двух домов японского правительства. Именно здесь прошла церемония объединения огней Паралимпиады со всех 47 префектур Японии в единое пламя. Участниками акции стали около 30 человек, передает корреспондент ТАСС.

Рядом с протестующими дежурили полицейские, обеспечивающие безопасность. Акция прошла без инцидентов.

Ранее в Токио состоялись летние Олимпийские игры. По их итогам Россия оказалась пятой в общем медальном зачете.

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паралимпиада спорт токио
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