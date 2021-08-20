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Представитель Wildberries рассказал о давлении иностранных платежных систем
Экономика
Представитель Wildberries рассказал о давлении иностранных платежных систем
wildberries.ru  /  Prt Scr

Москва, 20 августа. Самый большой маркетплейс России заявил, что Visa и Mastercard пытаются использовать доминирующее положение на рынке для своей выгоды.

Иностранные платежные системы начали угрожать отечественным банкам различными санкциями в связи с обновлением политики Wildberries, связанным с предоставлением скидок при использовании карт платежной системы «Мир», либо при обращении к услугам SberPay или Системы быстрых платежей. Об этом пишет «Ведомости».

«Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — отреагировали в онлайн-ретейлере на официальные письма Visa и Mastercard в финансовые организации РФ.

Еще 16 августа интернет-магазин целенаправленно понизил стоимость оплаты приобретаемой через Wildberries продукции для клиентов российских систем. Новый подход работает следующим образом: во время оформления заказа пользователь уведомляется о том, что 2% стоимости ему придется заплатить при использовании Visa или Mastercard. Избежать комиссии можно, воспользовавшись отечественными платежными сервисами.

Возможность приобретения товаров в кредит и рассрочку ранее начали предоставлять на площадке Wildberries. Большую роль в реализации сервиса сыграл искусственный интеллект.

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мир mastercard visa wildberries sberpay
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